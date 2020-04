Actualités : Au 27 avril 2020 : L´album sortira le 22 mai en digital et le 5 jui physique chez Inoui distribution(Saint Etienne) Line Up : Dominique Daumann : Chant / Guitare Georges Guy : Guitares Jonathan Haessler : Batterie Lucas Marseu : basse Jakob Musil Biographie : Dominique Daumann est un auteur, compositeur et interprète franco-allemand. Ancien meneur des groupes Résonance et Asilah , il a sorti avec eux quatre albums salués par les médias et récompensés à plusieurs reprises Aujourd´hui ,il revient en force avec la sortie de son premier album solo „Ailes Nocturnes“. Véritable mélange de chanson et de musique pop à la fois dynamique et sensible, les mélodies s'enchaînent avec entrain dans une complicité totale entre le chanteur et ses musiciens. L'album offre des titres accrocheurs tels que “Colline” et “Ouh je t'aime” contrastant avec les ballades lumineuses et parfois mélancoliques que sont “Nuit du Nord” et “Mes Amis”. Le ravageur “Fantomas” donne une pointe d'humour déjanté au saxophone. “Ailes Nocturnes” le titre de l´album évoque une tribu amazonienne et constitue une véritable ode à la vie et à notre planète. L'auteur ose des sujets évocateurs à travers lesquelles l'auditeur saura sans nul doute se reconnaître: “Sans issue” parle de la douleur d'une séparation avec de subtils arrangements de cordes se mêlant à la guitare éléctrique pour saupoudrer l'opus d'un esprit rock. “Ma rue” aborde les peurs enfantines et “Constanze” est , une chanson d'amour. Accompagné par son complice de toujours le brillant guitariste Georges Guy, Dominique Daumann nous livre un premier album solo, étonnant et définitivement humain.