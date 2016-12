Actualités : Au 10 Octobre: Premier clip dans la boite !

Sortie Officielle 31/10/2016

Stay Tuned Au 22 décembre 2015 : L'anecdote du jour ! Samedi soir en plein concert, Linda (la bassiste) ne voit pas qu'elle a le cable de sa basse accroché à sa jambe et à force de bouger à droite et à gauche, elle a débranché le cable qui était relié à l'ampli ! Du coup, plus de basse sur le morceau ! et comment dire ? à ce moment là du morceau, c'est comme si Chris Wolstenholme n'avait plus de son sur l'intro d'Hysteria XD Sinon samedi c'était aussi la sortie officielle de notre tout premier EP ! Et bien, il a été bien accueilli sur notre stand merch Au 10 Décembre 2015 : Création de nouveaux morceaux et projet de clip vidéo pour 2016 Line up : BEAURAIN Sylvie : Chant / Compositeur CESCA Andréa : Guitare Rythmique / Auteur / Compositeur HERTZOG Maryline : Guitare Soliste / Compositeur OUAHMAD Linda : Basse /Auteur / Compositeur RIZZON Audrey : Batterie / Auteur / Compositeur Biographie : Fire Rise est un groupe féminin de Hard Rock originaire de Belfort et Colmar. La rencontre et l'union de différents univers propre à chacune fait de FIRE RISE un monde dont vous ne pourrez plus vous échapper. Portée par des rythmiques aussi bien percutantes qu'aériennes, la voix puissante et mélodique vous hypnotisera ! La part Mystique est à l'honneur... les métaphores, la provocation, le son lourd... Un travail qui donne aux compositions une dimension digne d'une signature rock, douce et dure, sans oublier le clin d'oeil respectueux aux artistes qui nous ont tant inspiré : nos compositions ne manqueront pas de vous surprendre ! Le groupe est composé de cinq nanas : Andréa à la Guitare Rythmique, Audrey à la batterie, Linda à la Basse, Maryline à la Guitare Soliste et Sylvie au Chant. Ne ratez pas une occasion de venir nous découvrir ! Venez vous consumer, vous damner avec FIRE RISE ! 2015 sera placé sous le signe du feu, de la féminité, et du mystère...