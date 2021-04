Foenix7777

Biographie : Voici un peu de l'histoire du groupe Foenix 7777

Suite au rudesse de la vie je me suis mis à écrire des textes pour soulager mon âme. Comme je suis un peu musicien ,je me suis amusé à mettre mes textes en musique. Quand dans mes relations j'ai appris qu'il y avait un guitariste je lui ai demandé s'il accepterait de mettre un peu de guitare électrique sur les compositions, Frédéric Bazot a tout de suite accepté. Il m'a aidé en musique à remonter la pente et nous sommes devenus amis. Comme notre entourage trouvait nos compositions sympa, alors on a voulu les enregistrer pour garder un souvenir.

Nous avons donc chercher quelqu'un qui voudrait bien nous aider à enregistrer et nous avons rencontré Jean Louis Nardy Mancini, Un auteur compositeur qui nous a aidé à prendre confiance et à croire en nous . Malheureusement, nous avons du cesser notre collaboration.

Ensuite nous avons cherché un studio privé pour continuer notre projet et nos avons trouvé le Studio Yac prod à Pruniers dans l'Indre, dirigé par Yannick Cluseau, un multi musicien /ingénieur du son ! il sait tout faire en son et image! Après le premier enregistrement chez lui nous avons décidé avec Frédéric Bazot de continuer nos autres compositions et de les enregistrer chez YAC prod

Petit à petit nos musiques se sont partagés et un autre musicien nous a rejoint ! Fabien Élisabeth, bassiste et arrangeur qui nous a apporté le groove.

Et ensuite Thomas Bouyssié , originaire de Bourges et maintenant ingé/son sur Paris, a apporté une touche plus professionnelle !

Après l'enregistrement de nos 6 premiers titres nous avons fait l'émission La nouvelle Scène sur France bleu Berry

Puis nous nous sommes lancés dans la réalisation de notre clip avec Yac prod.

Nous avons choisi le Nom de Foenix car l'animal mythologique correspond à notre histoire:

Renaître de ses cendres , se relever dans l'adversité ,utiliser ce qui nous a mis à terre pour être plus fort.

Notre sigle : Dans la passion pour la musique renaissent les âmes.

Un nouveau chapître semble s'ouvrir devant nous ! Un nouvel envol! Line Up : Richard Fresneda : auteur, compositeur, interprète, guitare , clavier

Frédéric Bazot: compositeur, guitare solo

Fabien Elisabeth: compositeur , basse, arrangement Thomas Bouyssié: clavier, ingénieur du son, arrangement

Raymond Bazot: batterie