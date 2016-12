Le monde écoute Rockenfolie, La radio rock

Remerciements



Merci à tous les acteurs qui participent de près ou de loin à la diffusion des programmes de Rockenfolie, la radio.

Merci aux Radios FM et Web qui nous diffusent chaque semaine !

Merci aux webmasters, designers, aux groupes rock qui nous font confiance depuis des années. Merci à vous, auditeurs qui êtes fidèles jour après jour. Que vive le Rock !



