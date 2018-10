Actualités : Au 14 octobre 2018 : Une tournée Européenne est prévue pour 2019 ainsi que la production d'une nouvel album et de nouveaux video clips. Line Up : Lolita Poublanc: basse/backing vocals Frédéric Monaco: Batterie Frédéric Benmussa: compositeur/parolier/producteur/guitares/voix/clavier/synthé/arrangements Biographie : Antigone Project est un projet musical rock fondé par Frédéric BENMUSSA aux cotés d'Emmanuel VENTRE à la Basse, Frédéric MONACO à la batterie (Mickey 3D, Cécile Hercule...) aidé de Nik.N à la lead guitare. Antigone Project est fondé par Frédéric Benmussa au début des années 2000. Il rencontre ensuite Yamani " Momo " Dazi, à l'époque directeur artistique chez V2, directeur du Label Big Cheese Records et manager de musiciens comme Housse de Racket, Elephanz ou Rocé, qui s'associera à Antigone Project. En 2006, le groupe est invité à jouer à la Flèche d'or aux cotés de Moriarty. Plus tard le projet se concentre essentiellement sur la mise en maturation et la composition en studio de plusieurs dizaines de titres, en français et en anglais, conservant à la fois éclectisme et identité personnelle. En 2011, (après notamment un parcours universitaire poussé jusqu'au doctorat de Frédéric Benmussa mettant alors le projet en " repos ") le groupe remonte sur scène, enchainant de multiples concerts dans des salles telles que la Machine du Moulin Rouge, La Flèche d'or ou le Bataclan, dans le reste de la France (Lyon, Nancy, Lille etc...) et à l'étranger (Casablanca, Barcelone...). En 2014, Antigone Project signe un contrat de promotion avec l'Agence Dooweet qui assurera la promotion du première EP 7 titres d'Antigone, il en suivra de nombreuses chroniques positives à travers le monde et différents styles. Enfin, le projet se consacre à la création de vidéos originales et de projection en live de manière à proposer une expérience artistique audio-vidéo totale afin de créer un univers au caractère de plus en plus personnel et défini. C'est En 2015 qu'Antigone Project continue de travailler avec le label Samla music et managé désormais par Dooweet (Christophe Sousa), avec notamment la sortie d'un vinyl avec des titres originaux en édition limité et le développement d'un clip.