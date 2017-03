Actualité : Au 30 juin 2015 : Préparation d'une tournée nationale pour fin d''année 2015 Line Up : LECOUTURIER Patrick ( Pat Kebra ) : Compositeur / Chanteur / Guitariste Biographie : " Après avoir sillonné les routes de France avec mon ancien groupe entre 2010 et 2013, parcouru 75 000 km, joué dans les lieux les plus improbables, rencontré toutes sortes de gens... j'ai eu besoin de poser un peu mes valises et de me remettre à composer. De juin à octobre 2013, 13 chansons sont venues tour à tour me rendre visite et j'ai eu envie de sortir un nouvel album. J'ai volontairement simplifié la structure de ces chansons pour en rendre le contenu plus accessible. Elles parlent directement au coeur. De nouveaux musiciens se sont proposés pour les jouer et les enregistrer : amis, ex connaissances, amis d'amis... tous aussi passionnés et passionnants les uns que les autres, ils se sont mis au service de ces chansons avec beaucoup de coeur et d'énergie. A noter un superbe duo " Penser à demain " avec Manu (Ex DOLLY) sur cet album ainsi que de très beaux choeurs sur quelques autres chansons. Ce travail et ces collaborations ont abouti à un résultat surprenant pour un ancien punk qui, pour la première fois de sa vie, a envie d'être écouté et non plus de briser les oreilles de ceux qui l'écoutent . Les pages se tournent, elles sont faites pour ça ..." Pat Kebra Biographie par date : 1978-1985 : Fondateur et activiste forcené du groupe OBERKAMPF, groupe Punk Français de la 1ère heure. 4 maxi 45t - 3 albums -Quelques centaines de concerts. 1986-2005 : vie de famille /reconstruction 2006/2008 : Naissance du groupe Futurs Ex 2009 : Préparation d'un nouveau répertoire et d'un nouveau groupe Avec Rascal à la batterie et Loulou à la basse . Enregsitrement de deux albums de 2010 à 2013 et une centaine de concert dans toute la France. " Le coeur sur la main " et " Décoffrage " largement diffusés sur les ondes et chroniqués en presse. 2013/2014 Composition d'un nouvel album, plus orienté vers la chanson rock " Electrosensible " Composé de 13 nouvelles chansons.